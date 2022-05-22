Apple без лишнего шума подняла стоимость подписки на Музыку для студентов

Изменение цен произошло для студентов-подписчиков Apple Music в Австралии, на Филиппинах, в Сингапуре, Малайзии, Саудовской Аравии, Новой Зеландии, Индии, Южной Африке, Индонезии, Израиле и Кении.

В электронном письме от Apple, адресованном подписчику из Южной Африки, говорится, что стоимость услуг повысится с $1,49 в месяц до $1,99.

Apple предлагает студентам скидку на Apple Music уже давно. В Соединённых Штатах подписка для молодёжи составляет $4,99 вместо стандартных $9,99 в месяц.

В России оплатить подписку на Apple Music сейчас практически невозможно из-за протеста компании против действий российских властей на Украине.