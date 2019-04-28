Apple борется с приложениями, ограничивающими время использования смартфона

Все эти приложения работают по схожему принципу: они не дают пользователям проводить время за телефоном больше положенного. «Положенное» пользователи определяют сами. Такие программы часто называют приложениями для борьбы с интернет-зависимостью, иногда они совмещают в себе функции родительского контроля.

Недавно Apple заявила, что добавила в iOS инструменты для контроля за временем. А теперь её обвиняют в том, что компания ведёт нечестную конкурентную борьбу, удаляя сторонние приложения из App Store. Так, в четверг два самых популярных приложения для родительского контроля Kidslox и Qustodio подали жалобу на Apple. По словам разработчиков, дела пошли плохо сразу после того, как Apple вынудила их внести изменения в приложения, которые сделали их менее эффективными, чем инструмент от IT-гиганта.

На Apple также жаловалась «Лаборатория Касперского». По словам её представителей, компания из Купертино вынуждала «Лабораторию Касперского» удалить ключевые функции из своего приложения для родительского контроля.