Apple дала владельцам своих банковских карт бесплатные подписки на сервисы

Опубликовано 19 января 2024, 20:15
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Apple дала владельцам своих банковских карт бесплатные подписки на сервисыНе все, а собственные
Apple объявила о новом предложении для владельцев Apple Card, предоставляющем им до трёх месяцев бесплатного доступа к различным онлайн-сервисам, включая Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+ и Apple News+. Акция не распространяется на тарифные планы iCloud и пакетные подписки Apple One.
Новые подписчики любого из этих сервисов получат трёхмесячную бесплатную подписку, а «возвращающиеся» подписчики могут получить до двух месяцев бесплатного доступа. Клиенты, которые уже подписаны на любую из этих услуг, не имеют права на это предложение.
Чтобы воспользоваться акцией, пользователи Apple Card должны посетить сайт соответствующего сервиса и зарегистрироваться по указанной ссылке. Предложение действительно до 31 января 2025 года. Подписка будет автоматически продлена после окончания срока действия акции.
Чтобы получить доступ ко всем функциям и продуктам Apple Card, доступным исключительно пользователям Apple Card, необходимо добавить свою Apple Card в приложение Wallet на iPhone или iPad с последней версией iOS или iPadOS.
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