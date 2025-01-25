Apple даст разработчикам инструмент для большего контроля их приложений

Инструмент поможет разработчикам управлять покупками через «безопасную систему» App Store, которая включает в себя обработку платежей, налоговую поддержку и обслуживание клиентов.

Используя Advanced Commerce API, разработчики смогут оптимизировать работу с так называемыми «In-App Purchases» и предложить «лучший опыт для своих пользователей», в то время как Apple возьмет на себя заботу о бэкэнд-сервисах.

В настоящее время разработчики могут подать заявку на использование этого инструмента, хотя более подробная информация о праве на его использование и процессе подачи заявки еще не озвучена компанией.