Apple даст разработчикам инструмент для большего контроля их приложений

Опубликовано 25 января 2025, 11:151 мин.
Apple даст разработчикам инструмент для большего контроля их приложенийБольше контроля над покупками в приложениях
Apple анонсировала новый инструмент для разработчиков под названием Advanced Commerce API, предназначенный для обеспечения большей гибкости в управлении покупками внутри своих приложений.
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Инструмент поможет разработчикам управлять покупками через «безопасную систему» App Store, которая включает в себя обработку платежей, налоговую поддержку и обслуживание клиентов.
Используя Advanced Commerce API, разработчики смогут оптимизировать работу с так называемыми «In-App Purchases» и предложить «лучший опыт для своих пользователей», в то время как Apple возьмет на себя заботу о бэкэнд-сервисах.
В настоящее время разработчики могут подать заявку на использование этого инструмента, хотя более подробная информация о праве на его использование и процессе подачи заявки еще не озвучена компанией.