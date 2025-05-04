Apple добавит ИИ-помощника в приложение для программистов Xcode

В основе метод, при котором ИИ генерирует код на основе запросов на естественном языке, упрощая такие задачи, как тестирование интерфейсов и поиск ошибок. Новый Xcode включает чат-интерфейс, где разработчики могут запрашивать изменения или создавать код, что ускоряет процесс разработки.

Это шаг Apple к модернизации рабочих процессов, особенно после неудачи с собственным ИИ-инструментом Swift Assist, который страдал от «галлюцинаций» — генерации некорректного кода.

Apple уже сотрудничает с OpenAI (ChatGPT для Siri) и планирует интегрировать Google Gemini. Если инструмент докажет эффективность, он может появиться на WWDC 9 июня.