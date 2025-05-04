Apple добавит ИИ-помощника в приложение для программистов Xcode

Опубликовано 04 мая 2025, 09:001 мин.
Apple добавит ИИ-помощника в приложение для программистов XcodeApple и Anthropic создают ИИ-помощника для программирования
Apple совместно с Anthropic разрабатывает новую версию Xcode, своей среды разработки, с интегрированным ИИ-помощником для «вайб-кодинга». Как сообщает iClarified, инструмент использует модель Claude Sonnet от Anthropic, чтобы помогать программистам писать, редактировать и тестировать код. Пока система тестируется внутри компании, и Apple не решила, станет ли она доступна сторонним разработчикам.
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В основе метод, при котором ИИ генерирует код на основе запросов на естественном языке, упрощая такие задачи, как тестирование интерфейсов и поиск ошибок. Новый Xcode включает чат-интерфейс, где разработчики могут запрашивать изменения или создавать код, что ускоряет процесс разработки.
Это шаг Apple к модернизации рабочих процессов, особенно после неудачи с собственным ИИ-инструментом Swift Assist, который страдал от «галлюцинаций» — генерации некорректного кода.
Apple уже сотрудничает с OpenAI (ChatGPT для Siri) и планирует интегрировать Google Gemini. Если инструмент докажет эффективность, он может появиться на WWDC 9 июня.