Apple добавит в iOS 17 меньше нововведений, чем изначально задумывала

Apple работает над своей гарнитурой AR/VR и сопутствующей операционной системой xrOS уже в течение нескольких лет. По словам Марка Гурмэна из Bloomberg, поскольку запуск гарнитуры ожидается в 2023 году, инженеры Apple меньше внимания уделяют другим операционным системам, включая предстоящие iOS 17 и iPadOS 17.

Аналогичный подход используется в macOS 14 под кодовым названием Sunburst.