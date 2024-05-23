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Опубликовано 23 мая 2024, 15:45
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Apple добавит в iPhone «уставший» смайлик и ещё шесть новых эмодзи

Компания регулярно обновляет эти каталоги
Портал MacRumors сообщил об обновлении каталога консорциума Unicode. Организация внесла в свой каталог эмодзи новые смайлики.
Apple добавит в iPhone «уставший» смайлик и ещё шесть новых эмодзи
© Macrumors.com

В каталоге появились «уставший» смайлик с мешками под глазами, отпечаток пальца, арфа, лопата, сухое дерево без листьев, корнеплод, брызги. Тестирование этих эмодзи продлится до 2 июня.

Окончание тестирования означает, что производители смартфонов смогут использовать новые эмодзи в своих каталогах. Это касается и Apple — компания регулярно обновляет свои эмодзи на основе каталога Unicode.

Но инсайдеры говорят, что новые смайлика появятся в каталоге iOS не раньше конца 2024 года либо уже в начале 2025.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
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#эмодзи
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#смайлик
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#Unicode