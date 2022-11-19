Apple и Google имеют наибольшее влияние на политику Twitter

Рот утверждает, что необходимость в его роли пропала, когда стало ясно, что Маск в конечном итоге будет сам решать, как внедрять или отвергать модерацию: “Twitter, чья политика определяется односторонними указами, не нуждается в функции доверия и безопасности”.

"Выпуск нами новых продуктов... зависит от операторов цифровых витрин и может быть подвержен их влиянию", которые принимают решения и обеспечивают их соблюдение, говорится в годовом отчете компании. "Такие процессы рассмотрения трудно предсказать, и определенные решения могут нанести вред нашему бизнесу".