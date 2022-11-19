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16:36, 19 ноября 2022
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Apple и Google имеют наибольшее влияние на политику Twitter

И вообще всю его работу

Йоэль Рот, бывший глава отдела доверия и безопасности Twitter, утверждает, что магазины приложений Apple и Google в конечном итоге определяют, что Twitter разрешает на своей платформе, а что нет. Что может создать “проблемы” для Маска.

Apple и Google имеют наибольшее влияние на политику Twitter

Рот утверждает, что необходимость в его роли пропала, когда стало ясно, что Маск в конечном итоге будет сам решать, как внедрять или отвергать модерацию: “Twitter, чья политика определяется односторонними указами, не нуждается в функции доверия и безопасности”.

"Выпуск нами новых продуктов... зависит от операторов цифровых витрин и может быть подвержен их влиянию", которые принимают решения и обеспечивают их соблюдение, говорится в годовом отчете компании. "Такие процессы рассмотрения трудно предсказать, и определенные решения могут нанести вред нашему бизнесу".

Могут нанести ущерб нашему бизнесу" - это мягко сказано. Несоблюдение рекомендаций Apple и Google может привести к катастрофе, рискуя исключить Twitter из магазинов приложений и усложнить доступ к сервисам Twitter для миллиардов потенциальных пользователей. Это дает Apple и Google огромную власть над решениями, которые принимает Twitter.

Йоэль Рот
Бывший глава отдела доверия и безопасности Twitter

Twitter придется балансировать между целями своего нового владельца и практическими реалиями жизни в интернете Apple и Google”, – подытожил Рот.

Источник фото:Pixabay
Источник:NYTimes
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