Apple и Google имеют наибольшее влияние на политику Twitter

Apple и Google имеют наибольшее влияние на политику TwitterИ вообще всю его работу
Йоэль Рот, бывший глава отдела доверия и безопасности Twitter, утверждает, что магазины приложений Apple и Google в конечном итоге определяют, что Twitter разрешает на своей платформе, а что нет. Что может создать “проблемы” для Маска.
Рот утверждает, что необходимость в его роли пропала, когда стало ясно, что Маск в конечном итоге будет сам решать, как внедрять или отвергать модерацию: “Twitter, чья политика определяется односторонними указами, не нуждается в функции доверия и безопасности”.
"Выпуск нами новых продуктов... зависит от операторов цифровых витрин и может быть подвержен их влиянию", которые принимают решения и обеспечивают их соблюдение, говорится в годовом отчете компании. "Такие процессы рассмотрения трудно предсказать, и определенные решения могут нанести вред нашему бизнесу".
Могут нанести ущерб нашему бизнесу" - это мягко сказано. Несоблюдение рекомендаций Apple и Google может привести к катастрофе, рискуя исключить Twitter из магазинов приложений и усложнить доступ к сервисам Twitter для миллиардов потенциальных пользователей. Это дает Apple и Google огромную власть над решениями, которые принимает Twitter.
“Twitter придется балансировать между целями своего нового владельца и практическими реалиями жизни в интернете Apple и Google”, – подытожил Рот.