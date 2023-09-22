Apple и Google назвали причиной большого количества приложений с вирусами

Apple ранее сообщила о критической уязвимости «нулевого дня» в iOS, которая использовалась угрожающими субъектами для установки шпионского ПО Pegasus, а Google сообщила об аналогичной уязвимости в браузере Chrome. Исследователи из компании Rezillion обнаружили доказательства того, что обе уязвимости возникли из-за одной и той же ошибки в libwebp, библиотеке кода, используемой в различных приложениях и фреймворках.

Несмотря на сходство, Apple, Google и Citizen Lab выпустили отдельные обозначения CVE для этих уязвимостей, в результате чего множество других приложений, использующих libwebp, остались без исправлений. Такое «слепое пятно» может представлять серьезную угрозу безопасности для организаций, полагающихся на сканеры уязвимостей.

Среди подверженных взлому приложений есть и знаменитые: