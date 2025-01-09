Apple и Google оштрафовали в Бразилии за сбор данных в FaceApp

Apple и Google оштрафовали в Бразилии за сбор данных в FaceAppКоторая принадлежит не им
Судья Дуглас де Мело Мартинс постановил, что обе компании несут ответственность за то, что позволили FaceApp собирать конфиденциальную информацию без согласия пользователей, нарушая бразильские «Основы гражданских прав в Интернете».
FaceApp, известное с конца 2010-х за функции изменения фотографий, подвергалось критике в стране и за её пределами за «отношение» к конфиденциальности.
Так, утверждается, что приложение не предоставляет условия использования и политику конфиденциальности на португальском языке, что является нарушением бразильского законодательства. Судья также обязал Apple и Google выплатить 500 реалов (82 доллара) каждому бразильскому пользователю, загрузившему приложение с июня 2020 года.
Apple и Google утверждают, что они только распространяют приложение и не несут ответственности за его политику. Обе компании планируют обжаловать решение.