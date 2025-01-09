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Опубликовано 09 января 2025, 18:45
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Apple и Google оштрафовали в Бразилии за сбор данных в FaceApp

Которая принадлежит не им
Apple и Google были оштрафованы на 19 миллионов реалов (около 3,1 миллиона долларов) в Бразилии за «их роль в распространении FaceApp», обвиненного в неправомерном сборе данных пользователей.
Apple и Google оштрафовали в Бразилии за сбор данных в FaceApp
© Ferra

Судья Дуглас де Мело Мартинс постановил, что обе компании несут ответственность за то, что позволили FaceApp собирать конфиденциальную информацию без согласия пользователей, нарушая бразильские «Основы гражданских прав в Интернете».

FaceApp, известное с конца 2010-х за функции изменения фотографий, подвергалось критике в стране и за её пределами за «отношение» к конфиденциальности.

Так, утверждается, что приложение не предоставляет условия использования и политику конфиденциальности на португальском языке, что является нарушением бразильского законодательства. Судья также обязал Apple и Google выплатить 500 реалов (82 доллара) каждому бразильскому пользователю, загрузившему приложение с июня 2020 года.

Apple и Google утверждают, что они только распространяют приложение и не несут ответственности за его политику. Обе компании планируют обжаловать решение.