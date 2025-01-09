Apple и Google оштрафовали в Бразилии за сбор данных в FaceApp

Судья Дуглас де Мело Мартинс постановил, что обе компании несут ответственность за то, что позволили FaceApp собирать конфиденциальную информацию без согласия пользователей, нарушая бразильские «Основы гражданских прав в Интернете».

FaceApp, известное с конца 2010-х за функции изменения фотографий, подвергалось критике в стране и за её пределами за «отношение» к конфиденциальности.

Так, утверждается, что приложение не предоставляет условия использования и политику конфиденциальности на португальском языке, что является нарушением бразильского законодательства. Судья также обязал Apple и Google выплатить 500 реалов (82 доллара) каждому бразильскому пользователю, загрузившему приложение с июня 2020 года.

Apple и Google утверждают, что они только распространяют приложение и не несут ответственности за его политику. Обе компании планируют обжаловать решение.