Apple и Google отвергли ChatGPT в номинации «Приложение года»

AllTrails заняла первое место в рейтинге Apple для iPhone, а Imprint: Learn Visually стало лучшим приложением в Google Play. Honkai: Star Rail завоевала титул «Игра года» на обеих платформах. Удивительно, но Apple сместила акцент с новых и инновационных приложений на хорошо зарекомендовавшие себя, такие как Duolingo и Flighty, что свидетельствует об отходе от выбора предыдущих лет.

Несмотря на рекордный рост ChatGPT - 100 миллионов пользователей за рекордно короткое время - ни один из технологических гигантов не отметил ИИ-приложение.

Это решение вызывает вопросы, поскольку ChatGPT и другие приложения с искусственным интеллектом приносят значительный доход. В то время как генеративный ИИ был отмечен Apple как «Тренд года», исключение приложений с ИИ из числа лучших остается решением странным.

К счастью, ChatGPT удалось получить звание «Приложения года по выбору пользователей» у Google.