Apple и Google удалили больше полумиллиона приложений из своих магазинов

Apple удалила 439 000 приложений во втором квартале этого года. Основной причиной удаления приложений стало отсутствие обновлений в течение многих лет. Среди этих приложений 64% не получали обновления программного обеспечения по крайней мере два года или более. По данным Pixalate, 31% исключенных из списка приложений в App Store Apple не имели политики конфиденциальности.

Хотя при исключении приложения из перечня его страница удаляется из App Store, пользователи, которые уже загрузили приложение, по-прежнему будут иметь его на своих устройствах.