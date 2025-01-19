Приложения
Опубликовано 19 января 2025, 16:13
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Apple и Google удалили в США не только TikTok, но и всё ПО китайской ByteDance

Запрещен и удален
TikTok подтвердил факт блокировки соцсети в США, заявив, что приложение временно недоступно в связи с новым законом. Компания выразила надежду, что избранный президент Дональд Трамп поможет восстановить работу приложения после своей инаугурации. Интересно, что коснулось это не только соцсети.
Apple и Google удалили в США не только TikTok, но и всё ПО китайской ByteDance
© Solen Feyissa

Белый дом и американские чиновники подчеркнули, что обеспечение соблюдения закона ляжет на плечи новой администрации. Тем не менее, закон требует от ByteDance, материнской компании TikTok, продать приложение до 21 января или столкнуться с постоянным запретом. Другие приложения, принадлежащие ByteDance, такие как CapCut и Lemon8, также были удалены.

Apple и Google удалили приложения ByteDance из своих магазинов, выполнив требования закона, по крайней мере так «ябочники» объяснили свои действия. Пользователи, у которых уже есть эти приложения, могут продолжать пользоваться ими, но новые загрузки или обновления заблокированы.

Президент Трамп предположил ранее, что может дать TikTok отсрочку на 90 дней для поиска решения, намекая на возможные переговоры о возвращении приложения.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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