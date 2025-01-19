Apple и Google удалили в США не только TikTok, но и всё ПО китайской ByteDance

Белый дом и американские чиновники подчеркнули, что обеспечение соблюдения закона ляжет на плечи новой администрации. Тем не менее, закон требует от ByteDance, материнской компании TikTok, продать приложение до 21 января или столкнуться с постоянным запретом. Другие приложения, принадлежащие ByteDance, такие как CapCut и Lemon8, также были удалены.

Apple и Google удалили приложения ByteDance из своих магазинов, выполнив требования закона, по крайней мере так «ябочники» объяснили свои действия. Пользователи, у которых уже есть эти приложения, могут продолжать пользоваться ими, но новые загрузки или обновления заблокированы.

Президент Трамп предположил ранее, что может дать TikTok отсрочку на 90 дней для поиска решения, намекая на возможные переговоры о возвращении приложения.