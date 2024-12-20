Apple и Nvidia объявили о сотрудничестве в области ИИ

В рамках сотрудничества Apple интегрировала ReDrafter с Nvidia TensorRT-LLM, фреймворком, предназначенным для ускорения производительности LLM на видеокартах компании. Эта интеграция позволила в 2,7 раза увеличить скорость генерации маркеров при тестировании модели с десятками миллиардов параметров. Новая система снижает задержки и энергопотребление, используя меньшее количество GPU.

Nvidia уже внесла изменения в свои операторы для лучшей поддержки ReDrafter, позволяя разработчикам машинного обучения использовать преимущества более быстрой генерации токенов.