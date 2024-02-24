Apple и Spotify обменялись обвинениями на фоне штрафа на $ 500 млн для первой

Этот грозящий штраф вытекает из жалобы, поданной Spotify в 2013 году, в которой утверждалось, что правила Apple не позволяли им информировать пользователей об альтернативных способах оплаты за пределами App Store. Эти правила фактически вынуждали Spotify платить 30-процентную комиссию за подписку, оформленную через приложение для iOS, что ставило их в невыгодное положение по сравнению с Apple Music, который избегал подобных сборов.

Защита Apple.

Apple утверждает, что Spotify несправедливо добивается «безграничного доступа» к инструментам и инфраструктуре, не внося при этом финансового вклада. Они подчеркивают, что Spotify, предлагая бесплатное скачивание приложения, предпочитает не использовать систему покупок в приложениях Apple, избегая таким образом комиссионных. Они подчеркивают ценность услуг, которые они предоставляют, например TestFlight для тестирования приложений, API, фреймворков и процессов проверки приложений. Кроме того, они отмечают, что Spotify скачали более 119 миллиардов раз на устройствах Apple, что говорит о том, что они не испытывают значительных затруднений.

Опровержение Spotify.

Spotify же утверждает, что политика Apple создает нечестные условия игры, заставляя их выбирать между некачественным пользовательским опытом (невозможность информировать пользователей об альтернативных вариантах оплаты) и значительным снижением стоимости. Они считают контроль Apple над «общением с пользователями» антиконкурентным и полагают, что вмешательство ЕС необходимо для создания более справедливой экосистемы.

Несмотря на то, что сумма штрафа может измениться, решение ЕС, которое ожидается в ближайшее время, может иметь серьезные последствия