Apple ID «трясёт»: пользователи не могут совершать платежи и войти в систему

Apple ID работает медленно или недоступна для некоторых пользователей, что вызывает трудности с входом в сервисы, зависящие от системы. Соцсети оказались заполнены жалобами пользователей, которые не могут войти в систему, проверить свои устройства или обработать платежи. Некоторые пользователи даже получили сообщения об ошибке, в которых говорится, что их пароль неверен, несмотря на то, что он введен правильно.

Стоит отметить, что надежность сервисов Apple в последние месяцы снизилась, причем периодически проблемы с Apple ID возникают в выходные дни.

По мере постепенного устранения неполадок на внутреннем сервере доступ к сервисам Apple ID будет восстановлен для каждого пользователя.