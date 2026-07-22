Приложения
Опубликовано 22 июля 2026, 23:13
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Apple исправила функцию «Скрыть мой Email». Теперь она его точно скрывает

Да, она раскрывала настоящие адреса пользователей
Apple устранила проблему в своём сервисе конфиденциальности «Скрыть мой Email» (часть подписки iCloud+). Ошибка, о которой стало известно достаточно давно, позволяла отправителям узнавать реальный почтовый адрес пользователя.
Apple исправила функцию «Скрыть мой Email». Теперь она его точно скрывает

© Ferra.ru

Если письмо, отправленное на скрытый адрес, не проходило и возвращалось обратно, например, из-за спам-фильтра, настоящий email получателя мог оказаться в почтовых журналах отправителя. Самое неприятное, что пользователь даже не знал об этом, потому что письмо никогда не попадало в его папку «Входящие».

Исследователь Тайлер Мёрфи сообщил об этой уязвимости Apple в июне 2025 года. Компания заявила, что исправила её в марте 2026 года, но «независимые проверки» показали, что проблема сохранялась как минимум до 3 июля этого года. История попала в СМИ, после чего Apple всё-таки выпустила «настоящее» решение.

Однако эксперты предупреждают, что адреса, созданные до 7 июля 2026 года, всё ещё могут храниться в базах данных сторонних почтовых сервисов.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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