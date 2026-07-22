Apple исправила функцию «Скрыть мой Email». Теперь она его точно скрывает

Если письмо, отправленное на скрытый адрес, не проходило и возвращалось обратно, например, из-за спам-фильтра, настоящий email получателя мог оказаться в почтовых журналах отправителя. Самое неприятное, что пользователь даже не знал об этом, потому что письмо никогда не попадало в его папку «Входящие».

Исследователь Тайлер Мёрфи сообщил об этой уязвимости Apple в июне 2025 года. Компания заявила, что исправила её в марте 2026 года, но «независимые проверки» показали, что проблема сохранялась как минимум до 3 июля этого года. История попала в СМИ, после чего Apple всё-таки выпустила «настоящее» решение.

Однако эксперты предупреждают, что адреса, созданные до 7 июля 2026 года, всё ещё могут храниться в базах данных сторонних почтовых сервисов.