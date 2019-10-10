Apple избавила протестующих от приложения для отслеживания полицейских

Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Приложение называлось HKmap.live. В нём на карте отмечались локации, где находятся полицейские. Из-за отзывов на приложение Apple заподозрила что-то неладное и начала расследование. В итоге, компания узнала, что приложение использовали таким образом, что оно создавало угрозу для правоохранительных органов и жителей Гонконга.

Reuters пишет, что HKmap.live могли использовать для того, чтобы устраивать засады на полицейских и планировать нападения на местных жителей. Создатели приложения не стали никак комментировать ситуацию.

Напомним, люди в Гонконге протестуют против законопроекта об экстрадиции.