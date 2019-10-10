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Apple избавила протестующих от приложения для отслеживания полицейских
Так люди могли устраивать засады на сотрудников правоохранительных органов
Apple удалила из магазина приложений программу для отслеживания местонахождения полицейских. Её использовали участники протестных акций в Гонконге.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Приложение называлось HKmap.live. В нём на карте отмечались локации, где находятся полицейские. Из-за отзывов на приложение Apple заподозрила что-то неладное и начала расследование. В итоге, компания узнала, что приложение использовали таким образом, что оно создавало угрозу для правоохранительных органов и жителей Гонконга.
Reuters пишет, что HKmap.live могли использовать для того, чтобы устраивать засады на полицейских и планировать нападения на местных жителей. Создатели приложения не стали никак комментировать ситуацию.
Напомним, люди в Гонконге протестуют против законопроекта об экстрадиции.
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