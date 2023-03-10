Apple изменила систему ценообразования в своём магазине приложений

Это позволит разработчикам более гибко настраивать цену. Это значительный шаг вперёд по сравнению с существующей системой, позволяющей увеличивать стоимость с шагом 0,99 доллара. Если разработчики захотят, они смогут установить целые числа.

Теперь цены на приложения и покупки внутри них могут начинаться с 0,29 доллара, а максимальная цена, которую может взимать разработчик, составляет 10 000 долларов, хотя для этого потребуется специальное разрешение Apple. В диапазоне до 10 долларов будет доступе шаг в 0,1 доллара, а в диапазоне от 10 до 50 долларов — 0,5 доллара.