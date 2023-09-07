Apple купила 50-летнюю звукозаписывающую компанию

Это приобретение произошло после того, как в марте Apple выпустила приложение Apple Music Classical, которое может похвастаться «крупнейшим в мире каталогом классической музыки», насчитывающим более 5 млн композиций.

BIS Records будет интегрирован в приложение Apple Music Classical и в компанию Platoon, которую Apple приобрела в 2018 году для поддержки начинающих талантов и создателей контента.

Финансовые условия сделки не раскрываются, однако фон Бэр подтвердил, что он и сотрудники BIS останутся в Apple. Это приобретение подчеркивает усилия Apple по освоению рынка классической музыки, стремящейся выделиться в конкурентной музыкальной индустрии.