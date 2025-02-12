Apple Maps переименовало Мексиканский залив в «Американский»

Ранее на этой неделе Google Maps также переименовали американские карты. Переименование произошло в соответствии с указом, подписанным президентом США Дональдом Трампом в январе. Изменение теперь добавлено в официальную базу данных названий правительства США.

В отличие от Apple, Google Maps корректирует название в зависимости от местоположения. В Мексике на карте по-прежнему отображается «Мексиканский залив», в то время как пользователи в других странах будут видеть оба названия. Другие картографические сервисы, такие как Bing и MapQuest, продолжают использовать оригинальное название.