Apple могла купить поисковик Bing у Microsoft

В ходе рассмотрения антимонопольного иска FTC против Google выяснилось, что Apple никогда всерьез не рассматривала возможность замены Google в качестве поисковой системы по умолчанию на смартфонах iPhone. По мнению Microsoft, компания Apple подняла эту тему, прежде всего, для того, чтобы договориться с Google о более выгодных условиях.

Прибыльное соглашение между Apple и Google, приносящее Apple более 20 млрд долларов в год, стало важным фактором сохранения статус-кво. По имеющимся данным, у Apple были опасения относительно способности Bing конкурировать с Google по качеству и возможностям.

Хотя в прошлом Bing недолго служил в качестве поисковой системы по умолчанию для Siri и Spotlight, он так и не заменил Google в Safari, где большинство пользователей осуществляют поиск. Несмотря на периодические обсуждения возможной сделки между главой Apple Тимом Куком и главой Microsoft Сатьей Наделлой, поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple остается Google.