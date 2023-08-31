Apple может прекратить поддержку клиентов в социальных сетях

С 1 октября Apple будет перенаправлять пользователей, обращающихся за помощью в X, на другие каналы и прекратит оказывать помощь пользователям в комментариях на YouTube на своем канале Apple Support.

Причина изменений не уточняется, но это может быть мера по сокращению расходов после повышения цены на API X в начале этого года. Как вариант, под сомнение может быть поставлена эффективность использования социальных сетей для технической поддержки.

Возможно, Apple стремится направить пользователей на свои другие платформы для получения более целенаправленной помощи.