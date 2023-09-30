Apple может удалить Instagram*, Facebook* и другие соцсети из App Store в Китае

Apple может удалить Instagram*, Facebook* и другие соцсети из App Store в КитаеЧто случилось
Apple столкнулась с проблемой в Китае, где в скором времени ей придется ввести строгие правила, запрещающие размещение в App Store незарегистрированных иностранных приложений. По данным Wall Street Journal, этот шаг может затронуть такие популярные социальные сети, как Facebook*, Instagram*, WhatsApp* и Twitter (в настоящее время известный как X).
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Впервые об этих изменениях, направленных на борьбу с интернет-мошенничеством, порнографией и контентом, нарушающим китайские правила цензуры, было объявлено в июле. С тех пор компания провела переговоры с китайскими чиновниками, выразив обеспокоенность по поводу этих правил и их влияния на пользователей.
В настоящее время, несмотря на то, что «Великий Китайский файрвол» блокирует доступ к этим сервисам, такие приложения, как Facebook* и Twitter, доступны в стране. Пользователи, особенно молодые, часто используют VPN-сервисы для обхода этих ограничений.
Предстоящие изменения могут затронуть более 1 000 незарегистрированных иностранных приложений в App Store, и для соблюдения этих правил Apple должна будет удалить их из китайского App Store до июля.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена