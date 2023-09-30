Apple может удалить Instagram*, Facebook* и другие соцсети из App Store в Китае

Впервые об этих изменениях, направленных на борьбу с интернет-мошенничеством, порнографией и контентом, нарушающим китайские правила цензуры, было объявлено в июле. С тех пор компания провела переговоры с китайскими чиновниками, выразив обеспокоенность по поводу этих правил и их влияния на пользователей.

В настоящее время, несмотря на то, что «Великий Китайский файрвол» блокирует доступ к этим сервисам, такие приложения, как Facebook* и Twitter, доступны в стране. Пользователи, особенно молодые, часто используют VPN-сервисы для обхода этих ограничений.

Предстоящие изменения могут затронуть более 1 000 незарегистрированных иностранных приложений в App Store, и для соблюдения этих правил Apple должна будет удалить их из китайского App Store до июля.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена