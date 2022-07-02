Apple может выплатить компенсацию миллионам британцев из-за комиссии в App Store

Трое судей уже отклонили заявление Apple на пересмотр иска, и теперь пройдёт полное судебное разбирательство. В иске утверждается, что 19,6 млн пользователей iPhone и iPad в Великобритании могли получить переплачивать при покупке программного обеспечения и других денежных транзакциях в App Store. Сообщается, что Apple нарушила британский и европейский законы о конкуренции. Истцы требуют компенсации.

Иск основан на тех же претензиях, что и судебный процесс с Epic Games. Дело в том, что Apple взимает комиссию в размере до 30% за покупки в App Store и приложениях.