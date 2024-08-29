Apple Music научился переносить плейлисты в YouTube Music

Новая функция позволяет пользователям Apple Music «копировать» свои плейлисты на YouTube Music, не удаляя ничего из своего аккаунта Apple Music. Процесс переноса, который может занять всего несколько минут, исключает определенный контент, например загруженные вами музыкальные файлы, общие плейлисты и плейлисты, собранные Apple.

Доступ к этому инструменту осуществляется через страницу Apple «Данные и конфиденциальность», где пользователи могут войти в систему, выбрать «Передать копию своих данных» и, следуя подсказкам, войти в свой аккаунт YouTube Music.