Apple Music не получит качественный звук на Android-смартфонах

Об этом сообщил автор MySmartPrice, ссылаясь на индийское подразделение Apple. Технология Dolby Atmos позволяет в режиме реального времени воссоздавать записанную окружающую звуковую картину. «Пространственное аудио» базируется на этом стандарте. Со стороны пользователя это должно ощущаться так, будто звук исходит со всех сторон, а не из наушников.

Что касается устройств, то это будет работать на наушниках AirPods Pro и AirPods Max. Apple, видимо, хочет замкнуть людей на своей экосистеме, поэтому решила не добавлять нововведение в Music для Android.

Ранее стало известно, что ни одна из моделей AirPods не может работать с другой новой «фишкой» — воспроизведением музыки без потери качества (Losless-аудио).