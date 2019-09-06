Apple Music «пришёл» в браузеры

Она не сильно отличается от того, как сервис представлен в приложении. Как сообщает Bloomberg, так же приложение Apple Music будет выглядеть в обновлениях для MacBook, которые выйдут до конца года.

Ранее Apple создавала веб-версии только для iCloud и iWork, больше ни для каких других приложений. Журналисты указывают, что компания решила запустить Apple Music для браузеров в рамках конкуренции со Spotify — популярнейшим музыкальным стриминговым сервисом.

Напомним, в июне стало известно, что Apple закрывает iTunes. Его должны заменить три отдельных приложения — «Музыка», «ТВ» и «Подкасты».