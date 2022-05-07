Apple Music убирает другие приложения с главного экрана iPhone

Некоторые владельцы iPhone также обнаружили, что из-за ошибки Apple Music становится музыкальным сервисом по умолчанию для запросов Siri, даже если ранее для этого был настроен другой сервис, например, Spotify.

Стало известно, что проблема возникает в разных версиях iOS 15, старых и новых, поэтому не похоже, что она связана с недавним обновлением iOS. Проблема также наблюдается на разных моделях iPhone.

Apple не предоставила более подробную информацию об ошибке, но заявила, что изучает этот вопрос.