Apple Music убирает другие приложения с главного экрана iPhone

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Apple Music убирает другие приложения с главного экрана iPhoneВряд ли это делается целенаправленно
По некоторым данным, приложение Apple Music для iOS при загрузке устанавливается прямо в док iPhone. Оно также вытесняет другие приложения, установленные пользователями в доке, и занимает их место, чего обычно не делают приложения.
Некоторые владельцы iPhone также обнаружили, что из-за ошибки Apple Music становится музыкальным сервисом по умолчанию для запросов Siri, даже если ранее для этого был настроен другой сервис, например, Spotify.
Стало известно, что проблема возникает в разных версиях iOS 15, старых и новых, поэтому не похоже, что она связана с недавним обновлением iOS. Проблема также наблюдается на разных моделях iPhone.
Apple не предоставила более подробную информацию об ошибке, но заявила, что изучает этот вопрос.