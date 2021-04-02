Приложения
Сегодня в 19:55
Apple начала бороться с приложениями, тайно собирающими данные пользователей
Не позволяет им публиковаться в App Store
Apple начала отклонять обновления для приложений, которые не соответствуют новым правилам конфиденциальности компании. Это приложения, которые тайно собирают данные пользователей.
По новым правилам, приложения должны запрашивать разрешение на доступ к рекламному идентификатору пользователя iPhone, чтобы собирать данные в интересах рекламодателей. Apple запрещает приложениям использовать методы обхода для отслеживания пользователей.
В связи с нововведениями Apple отказала в размещении в App Store некоторым приложениям, в том числе InnoGames. В перспективе это может затронуть до 50 000 приложений. Дело в том, что указанные приложения используют набор для разработки программного обеспечения от Adjust, а эта компания собирает мобильные данные.
Новые функции по защите пользовательских данных должны заработать в полном объёме в iOS 14.5.