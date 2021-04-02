Apple начала бороться с приложениями, тайно собирающими данные пользователей

По новым правилам, приложения должны запрашивать разрешение на доступ к рекламному идентификатору пользователя iPhone, чтобы собирать данные в интересах рекламодателей. Apple запрещает приложениям использовать методы обхода для отслеживания пользователей.

В связи с нововведениями Apple отказала в размещении в App Store некоторым приложениям, в том числе InnoGames. В перспективе это может затронуть до 50 000 приложений. Дело в том, что указанные приложения используют набор для разработки программного обеспечения от Adjust, а эта компания собирает мобильные данные.

Новые функции по защите пользовательских данных должны заработать в полном объёме в iOS 14.5.