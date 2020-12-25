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Apple начала снижать комиссию App Store для разработчиков
Но не для всех
Недавно Apple анонсировала программу помощи малому бизнесу, по которой размер комиссии App Store для некоторых разработчиков снижается до 15% с 30%. Компания уже начала уведомлять разработчиков о нововведении и даже внедрять его раньше срока.
«Скидка» будет действовать для тех разработчиков, которые зарабатывают до миллиона долларов чистого дохода за год на продажах самих приложений и услуг внутри них. Для разработчиков с уровнем дохода более миллиона долларов размер комиссии останется прежним.
Apple начала рассылать письма подходящим под условия программы разработчикам. В них сказано, что размер комиссий уменьшится с 1 января 2021 года. Но что интересно, некоторые участники программы уже увидели ставку в 15%, а не в 30%.
Напомним, меры по снижению комиссии Apple объявила на фоне критики компании и магазина App Store, а также недавнего конфликта с Epic Games, разработчиком игры Fortnite.