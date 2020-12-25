Apple начала снижать комиссию App Store для разработчиков

«Скидка» будет действовать для тех разработчиков, которые зарабатывают до миллиона долларов чистого дохода за год на продажах самих приложений и услуг внутри них. Для разработчиков с уровнем дохода более миллиона долларов размер комиссии останется прежним.

Apple начала рассылать письма подходящим под условия программы разработчикам. В них сказано, что размер комиссий уменьшится с 1 января 2021 года. Но что интересно, некоторые участники программы уже увидели ставку в 15%, а не в 30%.

Напомним, меры по снижению комиссии Apple объявила на фоне критики компании и магазина App Store, а также недавнего конфликта с Epic Games, разработчиком игры Fortnite.