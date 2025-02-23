Apple наконец обновила почтовое приложение на Mac и iPad

Опубликовано 23 февраля 2025, 00:001 мин.
Apple наконец обновила почтовое приложение на Mac и iPadНе забудьте скачать
Apple наконец-то обновила приложение «Почта» на компьютерах Mac и iPad в последних бета-версий macOS 15.4 и iPadOS 18.4. В этом обновлении реализованы те же изменения, что и на iPhone в декабре. Организация электронной почты стала проще и «последовательнее» на всех устройствах.
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Самым большим улучшением является введение четырех категорий электронной почты:
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Основная: для личных и важных сообщений.
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Транзакции: хранит квитанции, подтверждения и данные о доставке.
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Обновления: включает информационные буклеты, оповещения о новостях и уведомления в социальных сетях.
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Промоакции: содержит маркетинговые электронные письма, купоны и предложения по распродаже.
Пользователи также могут просматривать письма от одного и того же отправителя в удобном формате сводки. Для тех, кто предпочитает старый способ, Apple позволяет вернуться к классическому виду папки «Входящие».