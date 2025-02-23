Apple наконец обновила почтовое приложение на Mac и iPad

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Apple наконец-то обновила приложение «Почта» на компьютерах Mac и iPad в последних бета-версий macOS 15.4 и iPadOS 18.4. В этом обновлении реализованы те же изменения, что и на iPhone в декабре. Организация электронной почты стала проще и «последовательнее» на всех устройствах.