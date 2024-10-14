Apple наконец разрешила менять почту iCloud в iOS 18.1

До iOS 18.1 изменение основного адреса электронной почты означало удаление других адресов и прохождение процедур проверки. Теперь это простой переключатель. Специально для адресов iCloud (iCloud.com или me.com) пользователи могут полностью заменить их на новые.

Правда, вы не сможете получать электронные письма на старый адрес, помочь могут псевдонимы в iCloud. FaceTime и iMessage, кстати, тоже отвяжутся от старого адреса.