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Сегодня в 14:23
Apple нашла способ увеличить заработок от рекламы
Пока мешает делать рекламу другим
Недавно Apple ввела новые правила конфиденциальности для iPhone, которые могут помешать рекламе от конкурентов. При этом, как утверждают источники, сама Apple намерена увеличить свой заработок от рекламы.
Сейчас Apple уже продаёт поисковую рекламу в App Store. Разработчики платят за то, чтобы их приложения выдавались первыми. Например, по запросу «Twitter» сейчас первым выдадут TikTok. В будущем Apple хочет добавить второй рекламный слот в разделе «предлагаемых» приложений в App Store. Так разработчики смогут продвигать свои приложения по всей сети, а не только в ответ на запросы.
При этом грядущее обновление iOS запретит приложениям собирать данные о пользователях iPhone без разрешения. А эти данные используются для таргетированной рекламы. То есть рекламная индустрия, скорее всего, пострадает.
Некоторые считают, что Apple приняла такие меры, чтобы подавить конкурентов.