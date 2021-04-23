Apple нашла способ увеличить заработок от рекламы

Сейчас Apple уже продаёт поисковую рекламу в App Store. Разработчики платят за то, чтобы их приложения выдавались первыми. Например, по запросу «Twitter» сейчас первым выдадут TikTok. В будущем Apple хочет добавить второй рекламный слот в разделе «предлагаемых» приложений в App Store. Так разработчики смогут продвигать свои приложения по всей сети, а не только в ответ на запросы.

При этом грядущее обновление iOS запретит приложениям собирать данные о пользователях iPhone без разрешения. А эти данные используются для таргетированной рекламы. То есть рекламная индустрия, скорее всего, пострадает.

Некоторые считают, что Apple приняла такие меры, чтобы подавить конкурентов.