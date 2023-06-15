Apple не любит проходящие мимо ее рук деньги: досталось и соцсети Damus

Приложение, поддерживаемое соучредителем Twitter Джеком Дорси, уже было удалено из китайского App Store в начале этого года. Apple заявила, что возможность отправлять деньги в ответ на индивидуальный контент нарушает их правила, поскольку представляет собой «продажу цифрового контента» без использования покупок в приложении.

Новость вызвала критику в сети, при этом Дорси объяснил, что посты с чаевыми не должны считаться продажей цифрового контента. Тим Суини, генеральный директор Epic Games, также выразил обеспокоенность, предположив, что разрешение Apple взимать налог с Damus создаст прецедент для налогообложения других цифровых транзакций.