Apple не любит проходящие мимо ее рук деньги: досталось и соцсети Damus

Apple не любит проходящие мимо ее рук деньги: досталось и соцсети DamusПравда, к соглашению они пришли
Приложение Damus, первое приложение на iPhone для децентрализованной социальной сети Nostr, оказалось под угрозой запрета со стороны Apple по всему миру из-за функции, которая позволяла пользователям давать друг другу «чаевые» с помощью биткоина.
Приложение, поддерживаемое соучредителем Twitter Джеком Дорси, уже было удалено из китайского App Store в начале этого года. Apple заявила, что возможность отправлять деньги в ответ на индивидуальный контент нарушает их правила, поскольку представляет собой «продажу цифрового контента» без использования покупок в приложении.
Новость вызвала критику в сети, при этом Дорси объяснил, что посты с чаевыми не должны считаться продажей цифрового контента. Тим Суини, генеральный директор Epic Games, также выразил обеспокоенность, предположив, что разрешение Apple взимать налог с Damus создаст прецедент для налогообложения других цифровых транзакций.