Apple не переименовала «Мексиканский залив» в «Американский», несмотря на указ

Опубликовано 23 января 2025, 08:151 мин.
Apple не переименовала «Мексиканский залив» в «Американский», несмотря на указЕё раскритиковали
Республиканец США Дэн Креншоу выразил недовольство тем, что Apple Maps по-прежнему называет Мексиканский залив его старым именем, несмотря на указ нового президента страны Дональда Трампа, объявившего его «Американским заливом». Креншоу обратился в социальные сети с жалобой непосредственно к генеральному директору Apple Тиму Куку, заявив, что сообщил о проблеме ещё и через приложение.
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Критика Креншоу, как отмечают СМИ, отражает поведение, часто ассоциирующееся с левыми активистами, которые, как известно, «добиваются подобных изменений в языке и культурных нормах».
Хотя указ Трампа направлен на изменение названия, глобальным платформам, таким как Google и Apple, им всё равно потребуется время, чтобы обновить свои карты, но, видимо, кому-то нужны немедленные изменения. Тем более изменение названия, которое касается только США, вряд ли повлияет на то, как остальной мир называет этот водоем.