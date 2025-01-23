Apple не переименовала «Мексиканский залив» в «Американский», несмотря на указ

Критика Креншоу, как отмечают СМИ, отражает поведение, часто ассоциирующееся с левыми активистами, которые, как известно, «добиваются подобных изменений в языке и культурных нормах».

Хотя указ Трампа направлен на изменение названия, глобальным платформам, таким как Google и Apple, им всё равно потребуется время, чтобы обновить свои карты, но, видимо, кому-то нужны немедленные изменения. Тем более изменение названия, которое касается только США, вряд ли повлияет на то, как остальной мир называет этот водоем.