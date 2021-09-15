Apple не разрешала программистам выпускать клавиатуру на умные часы, а потом выпустила её сама

На презентации своей продукции 14 сентября 2021 года Apple представила одно из обновлений для часов - экранную клавиатуру в стиле Swype. И она практически аналогична той, что ранее разработал Kosta Eleftheriou.

Известно, что Kosta Eleftheriou изначально создавал FlickType как приложение для слабовидящих. Впервые оно появилось в 2018 году. В 2019 году после доработки приложения компания Apple стала отклонять обновления разработчика, объяснив это тем, что он создал клавиатуру для часов Apple, а это нарушает iOS Human Interface Guidelines. При этом клавиатуры других программистов почему-то в официальном магазине компании стали появляться.