Apple не разрешала программистам выпускать клавиатуру на умные часы, а потом выпустила её сама

Apple не разрешала программистам выпускать клавиатуру на умные часы, а потом выпустила её самаРанее похожее приложение выпустил Kosta Eleftheriou
На презентации своей продукции 14 сентября 2021 года Apple представила одно из обновлений для часов - экранную клавиатуру в стиле Swype. И она практически аналогична той, что ранее разработал Kosta Eleftheriou.
Известно, что Kosta Eleftheriou изначально создавал FlickType как приложение для слабовидящих. Впервые оно появилось в 2018 году. В 2019 году после доработки приложения компания Apple стала отклонять обновления разработчика, объяснив это тем, что он создал клавиатуру для часов Apple, а это нарушает iOS Human Interface Guidelines. При этом клавиатуры других программистов почему-то в официальном магазине компании стали появляться.
В 2020 году, в феврале, Apple одобрила приложение Kosta. Разработчик получил за месяц 130 тысяч долларов (около 9,5 миллионов рублей). Но из-за множества некачественных приложений и накрутки рейтинга в Apple Store оно не пользовалось популярностью. В марте 2021 года программист подал в суд на компанию.
В подобные ситуации Apple уже попадала. Так, автор материала вспоминает конфликты компании с "Лабораторией Касперского", F.Lux, Watson, Duet Display.