Apple не увидела причин обращаться в суд после «задержки» ИИ-функций Siri

Все жалобы объединили в один коллективный иск, на который Apple ответила в четверг, подав ходатайство об отклонении дела. Юристы компании заявили, что задержка всего двух функций — понимание контекста и управление внутри приложений — не может служить основанием для «масштабных претензий» истцов.

Apple подчеркнула, что почти два десятка функций Apple Intelligence уже доступны пользователям, включая Writing Tools, Image Playground, Genmoji и Priority Notifications. Юристы отметили, что компания заранее предупреждала: новые функции будут внедряться постепенно.

CEO Apple Тим Кук ранее заявил, что работа над новыми функциями Siri идет «успешно», и их планируют выпустить в 2026 году с обновлением iOS 26.4.