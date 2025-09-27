Apple не увидела причин обращаться в суд после «задержки» ИИ-функций Siri

Опубликовано 27 сентября 2025, 22:301 мин.
Apple не увидела причин обращаться в суд после «задержки» ИИ-функций SiriИнтересно, почему люди жалуются
В марте Apple объявила о задержке ИИ-функций Siri для iPhone 16, после чего против компании подали несколько коллективных исков в США. Покупатели утверждали, что не купили бы телефон или заплатили бы меньше, если бы знали о задержке.
Все жалобы объединили в один коллективный иск, на который Apple ответила в четверг, подав ходатайство об отклонении дела. Юристы компании заявили, что задержка всего двух функций — понимание контекста и управление внутри приложений — не может служить основанием для «масштабных претензий» истцов.
Apple подчеркнула, что почти два десятка функций Apple Intelligence уже доступны пользователям, включая Writing Tools, Image Playground, Genmoji и Priority Notifications. Юристы отметили, что компания заранее предупреждала: новые функции будут внедряться постепенно.
CEO Apple Тим Кук ранее заявил, что работа над новыми функциями Siri идет «успешно», и их планируют выпустить в 2026 году с обновлением iOS 26.4.