Apple не захотела лишаться ежегодных 20 миллиардов долларов от Google

Google платит Apple около 20 миллиардов долларов в год за то, что она остается поисковой системой по умолчанию на таких устройствах, как iPhone. Это соглашение и находится под пристальным вниманием, поскольку Минюст США стремится применить жесткие меры к Google. Предложения правительства включают в себя разделение Google и прекращение выплат таким партнерам, как Apple.

Apple в своем заявлении уклонилась от подтверждения точной суммы, которую она получает, но подчеркнула необходимость защиты «коммерческих интересов». По оценкам аналитиков, эти платежи вносят значительный вклад в прибыль Apple, составив около 16% ее операционного дохода за последний финансовый год.

Ставки высоки для обеих компаний. Google рискует потерять свое доминирующее положение в сфере поиска, а Apple — большие деньги.