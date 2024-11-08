Приложения
Опубликовано 08 ноября 2024, 13:30
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Apple обновит облачные компьютеры для ИИ мощнейшим чипом M4

Начиная с следующего года
Apple собирается обновить свою облачную ИИ-инфраструктуру чипом M4, согласно сообщению Nikkei Asia. Компания ведет переговоры с Foxconn о строительстве новых серверов ИИ на Тайване, чтобы улучшить производительность своих ИИ-сервисов.
Apple обновит облачные компьютеры для ИИ мощнейшим чипом M4
© Ferra

M4 будет использоваться в модулях Private Cloud Compute (PCC) Apple начиная с следующего года, заменив текущие M2 Ultra, которые используются в большинстве этих систем.

Модули PCC, предназначенные для обработки чувствительных запросов ИИ, обеспечивают конфиденциальность, обрабатывая данные с шифрованием, при этом ни Apple, ни третьи стороны не могут получить доступ к личным данным пользователей.

Хотя конкретные детали о вариантах чипа остаются неясными, вероятно, что для новых модулей PCC будет использоваться M4 Ultra.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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