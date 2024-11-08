Apple обновит облачные компьютеры для ИИ мощнейшим чипом M4

M4 будет использоваться в модулях Private Cloud Compute (PCC) Apple начиная с следующего года, заменив текущие M2 Ultra, которые используются в большинстве этих систем.

Модули PCC, предназначенные для обработки чувствительных запросов ИИ, обеспечивают конфиденциальность, обрабатывая данные с шифрованием, при этом ни Apple, ни третьи стороны не могут получить доступ к личным данным пользователей.

Хотя конкретные детали о вариантах чипа остаются неясными, вероятно, что для новых модулей PCC будет использоваться M4 Ultra.