Apple обновит облачные компьютеры для ИИ мощнейшим чипом M4

Опубликовано 08 ноября 2024, 13:301 мин.
Apple обновит облачные компьютеры для ИИ мощнейшим чипом M4Начиная с следующего года
Apple собирается обновить свою облачную ИИ-инфраструктуру чипом M4, согласно сообщению Nikkei Asia. Компания ведет переговоры с Foxconn о строительстве новых серверов ИИ на Тайване, чтобы улучшить производительность своих ИИ-сервисов.
M4 будет использоваться в модулях Private Cloud Compute (PCC) Apple начиная с следующего года, заменив текущие M2 Ultra, которые используются в большинстве этих систем.
Модули PCC, предназначенные для обработки чувствительных запросов ИИ, обеспечивают конфиденциальность, обрабатывая данные с шифрованием, при этом ни Apple, ни третьи стороны не могут получить доступ к личным данным пользователей.
Хотя конкретные детали о вариантах чипа остаются неясными, вероятно, что для новых модулей PCC будет использоваться M4 Ultra.