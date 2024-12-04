Apple обратилась к Amazon за чипами для предварительного обучения ИИ

Опубликовано 04 декабря 2024, 15:001 мин.
Apple обратилась к Amazon за чипами для предварительного обучения ИИНовый поставщик? Нет
Apple теперь использует чипы Amazon Web Services (AWS) для расширения возможностей своего ИИ. На конференции AWS re: Invent в Лас-Вегасе руководитель специального отдела Apple Бенуа Дюпен рассказал, что компания использует чипы AWS, такие как Graviton и Inferentia, для облачных сервисов, включая Siri, App Store и Apple Maps. Он также сообщил, что Apple оценивает новейший ИИ-чип Amazon, Trainium2, для предварительного обучения ИИ-моделей.
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Сотрудничество компаний длится уже более десяти лет и обеспечило 40-процентный прирост эффективности по сравнению с решениями Intel и AMD, говорит Дюпен. К тому же, первые результаты показывают, что Trainium2 может предложить до 50% более высокую эффективность в этой задаче.
Эти чипы используются лишь для предварительного обучения, ИИ-функции Apple работают либо на устройстве, либо на платформе Private Cloud Compute, работающей на базе Apple Silicon.