Apple обратилась к Amazon за чипами для предварительного обучения ИИ

Сотрудничество компаний длится уже более десяти лет и обеспечило 40-процентный прирост эффективности по сравнению с решениями Intel и AMD, говорит Дюпен. К тому же, первые результаты показывают, что Trainium2 может предложить до 50% более высокую эффективность в этой задаче.

Эти чипы используются лишь для предварительного обучения, ИИ-функции Apple работают либо на устройстве, либо на платформе Private Cloud Compute, работающей на базе Apple Silicon.