Apple обвинили в нарушении патентов на «Hey Siri»И виртуальные клавиатуры
Согласно иску, поданному в Западном округе Техаса, Cerence ещё в 2021 году предлагала Apple приобрести или лицензировать ряд своих патентов, связанных с виртуальными клавиатурами и функцией активации голосового помощника «Hey Siri». Обсуждения прошли, но соглашения достигнуто не было.
В числе спорных патентов:
-
Системы распознавания слов по виртуальной клавиатуре.
-
Функция «скользящего ввода» на клавиатуре.
-
Система отслеживания движений указателя для ввода текста.
-
Методы улучшения ввода текста на сокращённых клавиатурах.
-
Методы распознавания голосовых команд при низком энергопотреблении.
Cerence требует, чтобы суд признал нарушения патентов, запретил Apple использовать эти технологии без лицензии и обязал выплатить штрафы и лицензионные отчисления, включая будущие платежи. Компания также запросила суд присяжных.