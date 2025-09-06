Apple обвинили в нарушении патентов на «Hey Siri»

Согласно иску, поданному в Западном округе Техаса, Cerence ещё в 2021 году предлагала Apple приобрести или лицензировать ряд своих патентов, связанных с виртуальными клавиатурами и функцией активации голосового помощника «Hey Siri». Обсуждения прошли, но соглашения достигнуто не было.

В числе спорных патентов:

Системы распознавания слов по виртуальной клавиатуре.

Функция «скользящего ввода» на клавиатуре.

Система отслеживания движений указателя для ввода текста.

Методы улучшения ввода текста на сокращённых клавиатурах.

Методы распознавания голосовых команд при низком энергопотреблении.

Cerence требует, чтобы суд признал нарушения патентов, запретил Apple использовать эти технологии без лицензии и обязал выплатить штрафы и лицензионные отчисления, включая будущие платежи. Компания также запросила суд присяжных.