Apple обвинили в нарушении патентов на «Hey Siri»

И виртуальные клавиатуры
Cerence, бывшая часть Nuance Communications, подала в США судебный иск против Apple, обвинив её в нарушении нескольких патентов. Cerence работает с технологиями голосового управления и виртуальных интерфейсов, в том числе для автомобилей.
Согласно иску, поданному в Западном округе Техаса, Cerence ещё в 2021 году предлагала Apple приобрести или лицензировать ряд своих патентов, связанных с виртуальными клавиатурами и функцией активации голосового помощника «Hey Siri». Обсуждения прошли, но соглашения достигнуто не было.

В числе спорных патентов:

  • Системы распознавания слов по виртуальной клавиатуре.

  • Функция «скользящего ввода» на клавиатуре.

  • Система отслеживания движений указателя для ввода текста.

  • Методы улучшения ввода текста на сокращённых клавиатурах.

  • Методы распознавания голосовых команд при низком энергопотреблении.

Cerence требует, чтобы суд признал нарушения патентов, запретил Apple использовать эти технологии без лицензии и обязал выплатить штрафы и лицензионные отчисления, включая будущие платежи. Компания также запросила суд присяжных.

