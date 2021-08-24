Apple обвинили в обходе российского закона о предустановке приложений

Приложения
Сегодня в 12:07
Apple обвинили в обходе российского закона о предустановке приложенийКомпания пообещала всё исправить
Как сообщил «Коммерсант», в Роспотребнадзор и Госдуму начали поступать жалобы пользователей iPhone на то, что смартфоны при активации не позволяют предустановить отечественные приложения и выдают ошибку. Видимо, Apple нашла способ обойти российский закон об обязательной предустановке.
Как рассказали некоторые пользователи, при запуске окна выбора российских приложений Apple ID выдаёт ошибку. По словам других, при активации нового iPhone можно просто пропустить окно выбора. А в браузере Safari нет возможности выбрать российский поисковик.
Минцифры и Роспотребнадзор попросили провести проверку. Во втором ведомстве пояснили, что товар без предустановленных приложений может быть признан некачественным, поэтому потребитель имеет право требовать заменить товар или вернуть его стоимость.
В Минцифры сообщили, что ведут переговоры с Apple. Компания заявила, что скоро устранит технические проблемы.