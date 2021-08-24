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Сегодня в 12:07

Apple обвинили в обходе российского закона о предустановке приложений

Компания пообещала всё исправить
Как сообщил «Коммерсант», в Роспотребнадзор и Госдуму начали поступать жалобы пользователей iPhone на то, что смартфоны при активации не позволяют предустановить отечественные приложения и выдают ошибку. Видимо, Apple нашла способ обойти российский закон об обязательной предустановке.
Apple обвинили в обходе российского закона о предустановке приложений

Как рассказали некоторые пользователи, при запуске окна выбора российских приложений Apple ID выдаёт ошибку. По словам других, при активации нового iPhone можно просто пропустить окно выбора. А в браузере Safari нет возможности выбрать российский поисковик.

Минцифры и Роспотребнадзор попросили провести проверку. Во втором ведомстве пояснили, что товар без предустановленных приложений может быть признан некачественным, поэтому потребитель имеет право требовать заменить товар или вернуть его стоимость.

В Минцифры сообщили, что ведут переговоры с Apple. Компания заявила, что скоро устранит технические проблемы.