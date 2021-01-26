Apple обвинили в обогащении за счёт незаконных азартных игр

Речь идёт о приложениях для казино free-to-play, которые позволяют людям покупать внутриигровую валюту за реальные деньги. Фишки могут использоваться игроками только внутри приложений, то есть зарабатывать по-настоящему они не могут. А вот Apple вполне может. Компания получает комиссию в 30% с каждой внутриигровой покупки. Истцы утверждают, что Apple и разработчики казино вступили во взаимовыгодное бизнес-партнёрство.

Apple со своей стороны помогает разработчикам распространять приложения, предоставляет им данные о пользователях. А разработчики позволяют компании зарабатывать хорошие деньги.

Истцы говорят, что пользователи в итоге приобретают зависимость от азартных игр. Apple же нарушает законы штата Калифорния. Истцы рассказали, что потратили каждый не менее $15 000 в виртуальных казино.