Apple обвинили в предоставлении привилегий собственным приложениям в App Store

На идею проверки ведомство натолкнуло недавнее исследование рынка мобильных приложений. Оно обнаружило признаки того, что Apple злоупотребляет своим положением. В частности, речь идёт о предоставлении привилегий собственным приложениям компании на маркетплейсе App Store. Это нарушает законы, регулирующие конкуренцию.

На обвинения ACM Apple ответила, что относится ко всем разработчикам приложений одинаково. В компании уверены, что расследование только подтвердит это.

В рамках расследования антимонопольное ведомство призывает поставщиков приложений сообщать о случаях несправедливого отношения со стороны App Store или Google Play Store.