Apple объяснила, почему она не будет создавать свой поисковик

- Создание поисковой системы обойдется в миллиарды долларов и займет годы, отвлекая ресурсы от других приоритетов.

Быстрое развитие искусственного интеллекта делает поисковый бизнес слишком «рискованным» .

Apple придется полагаться на целевую рекламу, что противоречит ее политике конфиденциальности .

У компании нет необходимого опыта и инфраструктуры для такого проекта.

Заявление Кью было частью защиты Apple в антимонопольном деле Министерства юстиции США против Google. Суд постановил, что сделка Google по сохранению поисковой системы Safari по умолчанию была незаконной.