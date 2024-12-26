Apple объяснила, почему она не будет создавать свой поисковик

Опубликовано 26 декабря 2024, 15:451 мин.
Apple объяснила, почему она не будет создавать свой поисковикДорого и долго
По словам Эдди Кью, старшего вице-президента компании по сервисам, Apple не планирует создавать поисковую систему. В судебном заявлении, поданном в Вашингтон, округ Колумбия, Кью изложил несколько причин такого решения:
- Создание поисковой системы обойдется в миллиарды долларов и займет годы, отвлекая ресурсы от других приоритетов.
-
Быстрое развитие искусственного интеллекта делает поисковый бизнес слишком «рискованным».
-
Apple придется полагаться на целевую рекламу, что противоречит ее политике конфиденциальности.
-
У компании нет необходимого опыта и инфраструктуры для такого проекта.
Заявление Кью было частью защиты Apple в антимонопольном деле Министерства юстиции США против Google. Суд постановил, что сделка Google по сохранению поисковой системы Safari по умолчанию была незаконной.