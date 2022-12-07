Приложения
15:49, 07 декабря 2022
1 мин.

Apple объявила о радикальных изменениях в ценообразовании в App Store

И они действительно серьезные

Компания Apple представила масштабные изменения в модели ценообразования App Store. В новой системе разработчики приложений получат значительно больше контроля над тем, как они устанавливают цены на свои приложения.

Apple объявила о радикальных изменениях в ценообразовании в App Store

Согласно новым правилам, минимальная цена приложения снизилась с $0,99 до $0,29, а максимальная выросла с $1,000 до $10,000.

Согласно обновленной системе ценообразования App Store, все разработчики смогут выбирать из 900 ценовых ориентиров, что почти в 10 раз больше, чем ранее для большинства приложений. В том числе 600 новых ценовых пунктов на выбор, а еще 100 более высоких ценовых пунктов доступны по запросу

Apple

Цены могут быть установлены для каждой страны отдельно. Это позволит разработчикам реагировать на инфляцию и изменения в обменных курсах. Разработчики могут установить базовую цену для “витрины” магазина и валюты, которую они хорошо знают, и увидеть автоматически сгенерированные предложения по ценам для других регионов и валют, которые они могут либо принять, либо заменить на свои собственные цены.

Apple объявила о радикальных изменениях в ценообразовании в App Store

Apple

Приложения, предлагающие автоматически возобновляемые подписки, смогут воспользоваться этими изменениями уже сегодня. Разработчикам приложений, которые не имеют подписки, придется подождать до неопределенной даты весной 2023 года.

Источник фото:Ferra.ru
Источник:Apple
Теги:
#Apple
,
#APP STORE
,
#цены
,
#обновление
Новости партнеров
Новости партнеров