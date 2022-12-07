Apple объявила о радикальных изменениях в ценообразовании в App Store

Цены могут быть установлены для каждой страны отдельно. Это позволит разработчикам реагировать на инфляцию и изменения в обменных курсах. Разработчики могут установить базовую цену для “витрины” магазина и валюты, которую они хорошо знают, и увидеть автоматически сгенерированные предложения по ценам для других регионов и валют, которые они могут либо принять, либо заменить на свои собственные цены.