Apple объявила о радикальных изменениях в ценообразовании в App Store

Apple объявила о радикальных изменениях в ценообразовании в App StoreИ они действительно серьезные
Компания Apple представила масштабные изменения в модели ценообразования App Store. В новой системе разработчики приложений получат значительно больше контроля над тем, как они устанавливают цены на свои приложения.
Согласно новым правилам, минимальная цена приложения снизилась с $0,99 до $0,29, а максимальная выросла с $1,000 до $10,000.
Согласно обновленной системе ценообразования App Store, все разработчики смогут выбирать из 900 ценовых ориентиров, что почти в 10 раз больше, чем ранее для большинства приложений. В том числе 600 новых ценовых пунктов на выбор, а еще 100 более высоких ценовых пунктов доступны по запросу
Цены могут быть установлены для каждой страны отдельно. Это позволит разработчикам реагировать на инфляцию и изменения в обменных курсах. Разработчики могут установить базовую цену для “витрины” магазина и валюты, которую они хорошо знают, и увидеть автоматически сгенерированные предложения по ценам для других регионов и валют, которые они могут либо принять, либо заменить на свои собственные цены.
Приложения, предлагающие автоматически возобновляемые подписки, смогут воспользоваться этими изменениями уже сегодня. Разработчикам приложений, которые не имеют подписки, придется подождать до неопределенной даты весной 2023 года.