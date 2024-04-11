Apple объявила о значительном увеличении скорости браузера Safari

Инженеры Apple оптимизировали WebKit, фреймворк, на котором работает Safari, чтобы добиться высоких результатов в новом бенчмарке. Их усилия окупились, и Safari 17.4 продемонстрировал 60-процентный рост показателей Speedometer 3.0 по сравнению с Safari 17.0, выпущенной в сентябре прошлого года.

Эти улучшения напрямую связаны с преимуществами для веб-разработчиков. Более высокая скорость рендеринга в Safari позволяет им создавать еще более «отзывчивые и динамичные» веб-приложения. Хотя отдельные оптимизации часто были незначительными, их совокупный эффект привел к существенному скачку производительности.

Прирост не ограничивается Speedometer 3.0. Safari 17.4 также может похвастаться 13-процентным приростом скорости по сравнению со своим предшественником в бенчмарке Speedometer 2.1.