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Опубликовано 11 апреля 2024, 15:00
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Apple объявила о значительном увеличении скорости браузера Safari

Сравнивался с осенним релизом
Команда разработчиков WebKit компании Apple значительно повысила производительность Safari, улучшив показатели в Speedometer 3.0 на 60%. Эта новость появилась после запуска Speedometer 3.0 в марте, совместных усилий Apple, Google и Mozilla для «более точной» оценки производительности веб-браузеров.
Apple объявила о значительном увеличении скорости браузера Safari
© Ferra

Инженеры Apple оптимизировали WebKit, фреймворк, на котором работает Safari, чтобы добиться высоких результатов в новом бенчмарке. Их усилия окупились, и Safari 17.4 продемонстрировал 60-процентный рост показателей Speedometer 3.0 по сравнению с Safari 17.0, выпущенной в сентябре прошлого года.

Эти улучшения напрямую связаны с преимуществами для веб-разработчиков. Более высокая скорость рендеринга в Safari позволяет им создавать еще более «отзывчивые и динамичные» веб-приложения. Хотя отдельные оптимизации часто были незначительными, их совокупный эффект привел к существенному скачку производительности.

Прирост не ограничивается Speedometer 3.0. Safari 17.4 также может похвастаться 13-процентным приростом скорости по сравнению со своим предшественником в бенчмарке Speedometer 2.1.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#скорость
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#Safari
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#браузер
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#бенчмарк
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#Apple