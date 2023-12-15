Apple объявила «войну» Beeper? Пользователи в ярости от блокировки iMessage для Android

Появились сообщения о том, что сообщения с iMessage не доходят до пользователей Beeper Mini и Beeper Cloud, и Beeper утверждает, что Apple намеренно препятствует доставке сообщений в приложение, которое должно было «подружить» Android с iMessage.

Компания предлагает временное решение, включающее удаление и повторную установку приложения, однако в настоящее время разрабатывается более широкое решение.

«Битва» оставила пользователей в ярости, что побудило Мигиковского извиниться и провести параллели с недавней судебной победой Epic Games над Google.