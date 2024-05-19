Apple ограничила тестирование сторонних веб-движков за пределами ЕС

По данным The Register, разработчики могут тестировать сторонние веб-браузеры только на устройствах, физически находящихся на территории ЕС.

Хотя симулятор iPhone можно использовать на Mac для первоначального тестирования, определенные действия можно наблюдать только на реальном устройстве. Это ограничение усложняет выявление и устранение ошибок без возможности установить браузер на iPhone.

Исторически сложилось так, что Apple обязала веб-браузеры для iOS использовать тот же движок WebKit, что и Safari. Теперь DMA разрешает разработчикам использовать альтернативные браузерные движки, например, Google может выпустить iOS-версию Chrome с тем же движком, что и у его ПК-аналога. Однако жесткие требования к тестированию могут удержать разработчиков от подобных «инноваций».